Лудогорец ще лети за Шотландия във вторник

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Самолетът на шампионите ще кацне в шотландската столица около 17:45 часа местно време.

Лудогорец ще лети за Шотландия утре (20 януари) с чартърен полет от Анталия до Глазгоу, съобщиха от клуба.

Самолетът на шампионите излита в 16:00 часа местно време и ще кацне в шотландската столица около 17:45 часа местно време. В четвъртък (22 януари) в 20:00 ч. местно време (22:00 ч. българско) „орлите“ гостуват на Рейнджърс в мач от VII кръг на основната фаза на Лига Европа.

В сряда в 17:30 часа треньорът Пер-Матиас Хьогмо и Петър Станич ще дадат пресконференция. Официалната тренировка на Лудогорец на „Айброкс“ е половин час по-късно – в 18:00 часа местно време.

Лудогорец се прибира в България в петък (23 януари) с полет от Глазгоу до Варна. Очаква се чартърът на шампионите да кацне на летището в морската ни столица около 17:00 часа.

Още от: Лига Европа

Опонент на Лудогорец в Лига Европа иска да привлече Серхио Рамос
Опонент на Лудогорец в Лига Европа иска да привлече Серхио Рамос
Съперник на Лудогорец в Лига Европа с нов треньор Съперник на Лудогорец в Лига Европа с нов треньор
Чете се за: 00:50 мин.
Разван Луческу: Спечелихме много важна точка срещу добър съперник Разван Луческу: Спечелихме много важна точка срещу добър съперник
Чете се за: 01:42 мин.
Петър Станич: Неприятно е да изгубиш трите точки в последните минути Петър Станич: Неприятно е да изгубиш трите точки в последните минути
Чете се за: 01:17 мин.
Астън Вила отказа и Базел в Лига Европа Астън Вила отказа и Базел в Лига Европа
Чете се за: 02:37 мин.
Кирил Десподов: И двата отбора ще продължат напред Кирил Десподов: И двата отбора ще продължат напред
Чете се за: 01:07 мин.

