Оливие Вердон: Не можем да играем само едно полувреме

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Опитахме се, но ни е тъжно, защото искахме да сме сред отборите напред, каза защитникът на Лудогорец след края на участието в Лига Европа.

Оливие Вердон: Не можем да играем само едно полувреме
Снимка: БТА
Оливие Вердон разкри защо Лудогорец не успя да преодолее плейофите в Лига Европа. „Зелените“ сбъркаха срещу Ференцварош с 0:2 на „Групама Арена“ и лед 2:3 в общия резултат приключиха своето участие във втория по сила турнир.

Играчът от Бенин отдаде отпадането на по-слабото представяне на „орлите“ през първото полувреме.

Един мач е 90 минути, не можем да играем само едно полувреме. Опитахме се, но ни е тъжно, защото искахме да сме сред отборите напред. Ференцварош е добър отбор и щом са на тази фаза, значи са силни. Ние също се подобряваме, но футболът е в детайлите. Ако не си фокусиран в 90 минути, те се справят с теб. Учим се от такива мачове“, каза защитникът.

Не, че не бяхме концентрирани, но имаше детайли, в които да се справим доста добре. Трябва да си вземем уроците и да се концентрираме в първенството. Така е във футболът. Понякога имаш добри моменти, понякога трудности. Важно е да останем силни. Ще направим всичко възможно да спечелим титлата, всичко е възможно. Има директни двубои и трябва да спечелим всички мачове до края на сезона“, заяви Вердон.

