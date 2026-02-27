БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивайло Чочев: Изтървахме нашите положения

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
След първия гол заиграхме по-добре, коментира халфът на Лудогорец при отпадането в Лига Европа.

ивайло чочев изтървахме нашите положения
Снимка: startphoto.bg
Ивайло Чочев смята, че Лудогорец е пропуснал да вкара своите положения при отпадането в Лига Европа. „Орлите“ не успяха след 0:2 срещу Ференцварош на „Групама Арена“. Българският национал смята, че разградчани са заиграли по-добре след първия получен гол.

След първия гол заиграхме добре. Изтървахме нашите положения, а домакините успяха да вкарат втори гол. Така мачът отиде в тяхна полза“, започна той.

"Може би имаше умора в част от момчетата, които играят повече мачове. Двубоят беше с много лек превес за тях. Имаше ситуации и за тях, и за нас. Притежанието на топката бе поделено, равностоен мач. Първият им гол бе след рикошет, падна и втори гол, а срещата стана трудна за нас“, добави халфът.

Мисля, че успеем да се вдигне за предстоящата среща с Локомотив Пловдив. Трябва да покажем най-доброто си лице“, завърши Чочев.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец #Ивайло Чочев

