Хендрик Бонман: Бяхме близо

Хенрик Бонман сподели, че фокусът на Лудогорец вече е изцяло насочен към Първа лига след отпадането в Лига Европа. Тимът от Разград допусна поражение срещу Ференцварош с 0:2 във втория мач от плейофите и след 2:3 в общия резултат това бе краят на европейското му участие. Германският вратар е на мнение, че „орлите“ са направили добър сезон в европейските клубни турнири.

„Разбира се, че сме способни. Имаме желание да спечелим шампионата и нямаме друга цел в момента. Смятам, че направихме добър сезон в европейските турнири. Успяхме да преминем в следващата фаза, борихме се. Имахме шанс и бяхме близо до това да се класираме напред, но дори и да сме разочаровани, трябва да продължим“, лаконичен бе Бонман.