БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират...
Чете се за: 01:40 мин.
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец започва срещу Клаксвик в квалификациите на женската Шампионска лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Шампионките на България научиха пътя си към втория квалификационен кръг, където при успех ги очаква норвежкият Бран

Лудогорец започва срещу Клаксвик в квалификациите на женската Шампионска лига
Снимка: Facebook/PFC Ludogoets 1945
Слушай новината

Женският отбор на Лудогорец ще се изправи срещу шамиона на Фарьорските острови Клаксвик в първия предварителен кръг на Шампионската лига, отреди жребият, теглен в Нион.

Победителят ще бъде определен в мини турнир, в който участват още първенците на Косово и Молдова - Митровица и Зимбру. Според регламента всички срещи са в един мач и ще се проведат на терен, определен от УЕФА.

При успех над Клаксвик българският шампион ще срещне победителя от двубоя между Митровица и Зимбру. Победителят от тази среща ще си осигури място във втория квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир.

Следващото препятствие пред разградчанки може да бъде значително по-сериозно. Ако преодолеят първия мини турнир, те ще попаднат в група с норвежкия шампион Бран, унгарския Ференцварош и победителя от потока с участието на ПАОК, Нефтчи, Апоел Йерусалим и Будучност.

Първите двубои от квалификационната кампания са насрочени за 22 юли, а УЕФА ще обяви допълнително домакините и началните часове на срещите.

Лудогорец ще направи нов опит да запише историческо представяне в турнира и да се доближи до място сред водещите отбори в европейския женски футбол.

#ЖФК Клаксвик #ЖФК Лудогорец #Женска Шампионска лига по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица (СНИМКИ)
1
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна...
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО)
2
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в...
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са недоволни от цените
3
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са...
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в Кюстендилско
4
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в...
Задържаха училищен директор и бизнесмен за злоупотреби по обществена поръчка в Кърджали
5
Задържаха училищен директор и бизнесмен за злоупотреби по...
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин
6
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
4
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
5
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Български футбол

Ботев Пловдив обвърза дългосрочно Никола Илиев до 2030 година
Ботев Пловдив обвърза дългосрочно Никола Илиев до 2030 година
Любослав Пенев сформира треньорския си екип в Локомотив София Любослав Пенев сформира треньорския си екип в Локомотив София
Чете се за: 01:42 мин.
Емилио Ларас Лопес е новият директор на детско-юношеската школа на Левски Емилио Ларас Лопес е новият директор на детско-юношеската школа на Левски
Чете се за: 01:22 мин.
Микаел Старе извежда играчите на Лудогорец за първата лятна тренировка Микаел Старе извежда играчите на Лудогорец за първата лятна тренировка
Чете се за: 02:02 мин.
Локомотив София се подсили с петима млади българи Локомотив София се подсили с петима млади българи
Чете се за: 01:42 мин.
Локомотив София се раздели с Джордан Айб и Иван Лагунджич Локомотив София се раздели с Джордан Айб и Иван Лагунджич
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Въздушни линейки транспортираха две от децата, пострадали при катастрофата в Горна Оряховица
Въздушни линейки транспортираха две от децата, пострадали при...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Проверка разкри 42 неистински удостоверения за строежи във Варна Проверка разкри 42 неистински удостоверения за строежи във Варна
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Сделката между САЩ и Иран: Меморандумът между двете страни влиза в сила Сделката между САЩ и Иран: Меморандумът между двете страни влиза в сила
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Парламентът одобри и на второ четене вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро Парламентът одобри и на второ четене вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Четирима души получиха шанс за живот след донорска ситуация
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи" разпореди министърът...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
1/4 от суровото мляко у нас е с лоша хигиена, започва засилен...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ