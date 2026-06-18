Лудогорец започва срещу Клаксвик в квалификациите на женската Шампионска лига

Женският отбор на Лудогорец ще се изправи срещу шамиона на Фарьорските острови Клаксвик в първия предварителен кръг на Шампионската лига, отреди жребият, теглен в Нион.

Победителят ще бъде определен в мини турнир, в който участват още първенците на Косово и Молдова - Митровица и Зимбру. Според регламента всички срещи са в един мач и ще се проведат на терен, определен от УЕФА.

При успех над Клаксвик българският шампион ще срещне победителя от двубоя между Митровица и Зимбру. Победителят от тази среща ще си осигури място във втория квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир.

Следващото препятствие пред разградчанки може да бъде значително по-сериозно. Ако преодолеят първия мини турнир, те ще попаднат в група с норвежкия шампион Бран, унгарския Ференцварош и победителя от потока с участието на ПАОК, Нефтчи, Апоел Йерусалим и Будучност.

Първите двубои от квалификационната кампания са насрочени за 22 юли, а УЕФА ще обяви допълнително домакините и началните часове на срещите.

Лудогорец ще направи нов опит да запише историческо представяне в турнира и да се доближи до място сред водещите отбори в европейския женски футбол.