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Хосам Абделмаджид е все по-близо до трансфер в Лудогорец

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Спорт
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Египетският национал преминава медицински прегледи в Турция преди очакваното си преминаване от Замалек в Разград

Хосам Абделмаджид е все по-близо до трансфер в Лудогорец
Снимка: AP Photo
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Централният защитник Хосам Абделмаджид е на крачка от трансфер в Лудогорец, след като преминава задължителните медицински прегледи в Турция, съобщи журналистът на beIN Sports Ахмед Фуад.

Преди няколко дни египетски медии информираха, че шампионът на България е постигнал споразумение със Замалек за привличането на 25-годишния футболист.

Абделмаджид е национал на Египет и беше част от състава на "фараоните“ на световното първенство в Северна Америка. Ако успешно премине медицинските тестове, се очаква защитникът официално да бъде представен като ново попълнение на Лудогорец през следващите дни.

#Хосам Абделмаджид #ПФК Лудогорец

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