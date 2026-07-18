Хосам Абделмаджид е все по-близо до трансфер в Лудогорец

Централният защитник Хосам Абделмаджид е на крачка от трансфер в Лудогорец, след като преминава задължителните медицински прегледи в Турция, съобщи журналистът на beIN Sports Ахмед Фуад.

Преди няколко дни египетски медии информираха, че шампионът на България е постигнал споразумение със Замалек за привличането на 25-годишния футболист.

Абделмаджид е национал на Египет и беше част от състава на "фараоните“ на световното първенство в Северна Америка. Ако успешно премине медицинските тестове, се очаква защитникът официално да бъде представен като ново попълнение на Лудогорец през следващите дни.