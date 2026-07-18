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Левски почете 189-ата годишнина от рождението на Васил Левски

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Спорт
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"Сините“ отдадоха почит към Апостола на свободата с емоционално послание, публикувано в официалните клубни канали

Левски почете 189-ата годишнина от рождението на Васил Левски
Снимка: Официален сайт на ПФК Левски
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Футболният Левски отбеляза 189 години от рождението на Васил Левски с послание, публикувано на официалния сайт и в социалните мрежи на клуба.

„Сините“ припомниха една от най-известните мисли на Апостола на свободата: "Аз съм се обещал на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв“, определяйки я като израз на неговата личност и непреходните ценности, които е оставил след себе си.

От клуба подчертаха, че Васил Левски продължава да бъде морален ориентир и символ на жертвоготовност, честност и скромност – добродетели, които поколенията трябва да съхраняват и предават.

В края на посланието си от Левски изразиха дълбок поклон пред паметта на Апостола на свободата, отбелязвайки 189 години от неговото безсмъртие.

#ПФК Левски София #Васил Левски

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