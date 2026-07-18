Георги Иванов присъства на официалния прием на ФИФА преди финала на Мондиал 2026

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов взе участие в официалния прием на ФИФА, организиран в Trump Tower в Ню Йорк в навечерието на финала на световното първенство по футбол.

Сред гостите на събитието бяха президентът на ФИФА Джани Инфантино, президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп, както и президенти и ръководители на национални футболни федерации от различни държави.

В рамките на приема Георги Иванов проведе разговори с Джани Инфантино и представители на редица футболни федерации. По време на срещите бяха обсъдени теми, свързани с развитието на световния футбол, международното сътрудничество и бъдещи инициативи в рамките на футболната общност.

Официалният прием беше част от програмата на ФИФА преди финала на Мондиал 2026, който ще противопостави Аржентина и Испания в битката за световната титла.