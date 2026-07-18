Фотографът на емблематичната снимка с Лионел Меси и Ламин Ямал: Това е история, която никой не можеше да предвиди

Една от най-емблематичните футболни снимки на XXI век отново прикова вниманието на света в навечерието на финала на световното първенство. Става дума за фотографията от 2007 година, на която младият Лионел Меси участва във фотосесия с бебето Ламин Ямал - кадър, който днес изглежда като символично предаване на щафетата между две поколения.

Авторът на снимката Жоан Монфорт признава, че никога не е предполагал какво значение ще придобие тя години по-късно.

"Това е отвъд всички разумни обяснения“, споделя фотографът пред агенция AP, признавайки, че започва да се съмнява дали всичко не е било предопределено.

Фотосесията е организирана през 2007 година като част от благотворителен календар на вестник „Спорт“ и УНИЦЕФ. Семейството на Ламин Ямал попада в проекта след томбола, а тогава никой не подозира, че бебето в ръцете на Меси един ден ще се превърне в една от най-големите надежди на световния футбол.

Самият Лионел Меси също коментира прочутия кадър по време на медийното събитие преди финала на Мондиал 2026, определяйки го като "истинска лудост“ и пожелавайки успех на младия испански национал.

Интересът към фотографията рязко нарасна още по време на Европейското първенство през 2024 година, когато бащата на Ямал я публикува в социалните мрежи. С наближаването на финала между Аржентина и Испания обаче снимката отново обиколи света, превръщайки се в един от най-обсъжданите символи на шампионата.

Монфорт признава, че като дългогодишен привърженик на Барселона емоциите му преди финала са смесени, тъй като симпатизира както на Лионел Меси, така и на Ламин Ямал.