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Лионел Меси: Никога не спираме да се борим

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Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
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Аржентинската звезда и останалите участници във финала на Мондиал 2026 се включиха в нестандартна пресконференция, на която въпросите задаваха световни спортни знаменитости

Лионел Меси: Никога не спираме да се борим
Снимка: AP Photo
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Лионел Меси увери, че Аржентина ще даде всичко от себе си във финала на световното първенство срещу Испания, който ще се изиграе в неделя, по време на специално събитие в Ню Йорк.

ФИФА организира нестандартна пресконференция в рамките на Fanatics Fest, където вместо журналисти въпросите към финалистите задаваха едни от най-големите имена в световния спорт. Сред тях бяха легендата на американския футбол Том Брейди, рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович и четирикратният олимпийски шампион по баскетбол Кевин Дюрант.

"Ще дадем всичко от себе си“, заяви Меси, а по-късно добави и добре познатото си послание: „Никога не спираме да се борим.“

Капитанът на Испания Родри също отдаде заслуженото на своя съперник.

"Това, което Меси означава за футбола и за Аржентина, е отвъд думите. За мен той е най-великият за всички времена“, коментира испанският национал.

По време на събитието Том Брейди попита Меси за снимката, на която като млад футболист къпе бебето Ламин Ямал – кадър, който отново стана популярен през последните дни.

"Тази снимка е лудост“, отговори с усмивка аржентинецът.

Новак Джокович разговаря с Меси и двамата селекционери за справянето с напрежението преди големия финал, а Кевин Дюрант зададе въпрос на вратаря Емилиано Мартинес за възможността Аржентина да спечели втора поредна световна титла.

"Ще дадем абсолютно всичко от себе си, за да върнем трофея в Аржентина и да го отпразнуваме с нашия народ“, заяви Мартинес.

След края на събитието футболистите, треньорите и гостуващите спортни звезди се събраха за обща снимка пред стотиците фенове, присъствали на Fanatics Fest в Ню Йорк.

#Национален отбор на Аржентина по футбол #Национален отбор на Испания по футбол #Мондиал 2026 # Лионел Меси #Педри #Новак Джокович

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