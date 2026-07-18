Лионел Меси: Никога не спираме да се борим

Аржентинската звезда и останалите участници във финала на Мондиал 2026 се включиха в нестандартна пресконференция, на която въпросите задаваха световни спортни знаменитости
Лионел Меси увери, че Аржентина ще даде всичко от себе си във финала на световното първенство срещу Испания, който ще се изиграе в неделя, по време на специално събитие в Ню Йорк.
ФИФА организира нестандартна пресконференция в рамките на Fanatics Fest, където вместо журналисти въпросите към финалистите задаваха едни от най-големите имена в световния спорт. Сред тях бяха легендата на американския футбол Том Брейди, рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович и четирикратният олимпийски шампион по баскетбол Кевин Дюрант.
"Ще дадем всичко от себе си“, заяви Меси, а по-късно добави и добре познатото си послание: „Никога не спираме да се борим.“
Капитанът на Испания Родри също отдаде заслуженото на своя съперник.
"Това, което Меси означава за футбола и за Аржентина, е отвъд думите. За мен той е най-великият за всички времена“, коментира испанският национал.
По време на събитието Том Брейди попита Меси за снимката, на която като млад футболист къпе бебето Ламин Ямал – кадър, който отново стана популярен през последните дни.
"Тази снимка е лудост“, отговори с усмивка аржентинецът.
Новак Джокович разговаря с Меси и двамата селекционери за справянето с напрежението преди големия финал, а Кевин Дюрант зададе въпрос на вратаря Емилиано Мартинес за възможността Аржентина да спечели втора поредна световна титла.
"Ще дадем абсолютно всичко от себе си, за да върнем трофея в Аржентина и да го отпразнуваме с нашия народ“, заяви Мартинес.
След края на събитието футболистите, треньорите и гостуващите спортни звезди се събраха за обща снимка пред стотиците фенове, присъствали на Fanatics Fest в Ню Йорк.