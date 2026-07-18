Лионел Меси: Никога не спираме да се борим

Лионел Меси увери, че Аржентина ще даде всичко от себе си във финала на световното първенство срещу Испания, който ще се изиграе в неделя, по време на специално събитие в Ню Йорк.

ФИФА организира нестандартна пресконференция в рамките на Fanatics Fest, където вместо журналисти въпросите към финалистите задаваха едни от най-големите имена в световния спорт. Сред тях бяха легендата на американския футбол Том Брейди, рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович и четирикратният олимпийски шампион по баскетбол Кевин Дюрант.

"Ще дадем всичко от себе си“, заяви Меси, а по-късно добави и добре познатото си послание: „Никога не спираме да се борим.“

Капитанът на Испания Родри също отдаде заслуженото на своя съперник.

"Това, което Меси означава за футбола и за Аржентина, е отвъд думите. За мен той е най-великият за всички времена“, коментира испанският национал.

По време на събитието Том Брейди попита Меси за снимката, на която като млад футболист къпе бебето Ламин Ямал – кадър, който отново стана популярен през последните дни.

"Тази снимка е лудост“, отговори с усмивка аржентинецът.

Новак Джокович разговаря с Меси и двамата селекционери за справянето с напрежението преди големия финал, а Кевин Дюрант зададе въпрос на вратаря Емилиано Мартинес за възможността Аржентина да спечели втора поредна световна титла.

"Ще дадем абсолютно всичко от себе си, за да върнем трофея в Аржентина и да го отпразнуваме с нашия народ“, заяви Мартинес.

След края на събитието футболистите, треньорите и гостуващите спортни звезди се събраха за обща снимка пред стотиците фенове, присъствали на Fanatics Fest в Ню Йорк.