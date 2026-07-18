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Томас Райс дебютира начело на Лудогорец срещу Локомотив Пловдив

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
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Германският специалист започва официално престоя си в Разград, а "орлите" откриват новия сезон в Първа лига пред собствена публика

Томас Райс дебютира начело на Лудогорец срещу Локомотив Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
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Лудогорец приема Локомотив Пловдив в двубой от първия кръг на новия сезон в efbet Лига. Срещата на стадион "Хювефарма Арена“ в Разград започва в 21:15 часа.

Мачът ще бъде официален дебют за новия старши треньор на "орлите“ Томас Райс, който пое отбора през лятото. Германският специалист проведе само няколко тренировки с тима, но от него се очаква постепенно да наложи своя стил на игра.

Възможно е първи официални минути с екипа на разградчани да запише и новото попълнение Михаил Полендаков, привлечен от Шефилд Юнайтед. Младежкият национал ще се конкурира за място на десния фланг на отбраната.

Лудогорец влиза в срещата след успешна лятна подготовка, в която записа три победи и едно равенство. Най-силно впечатление остави Алберто Салидо, който реализира четири попадения в контролите, а Бърнард Текпетей и Емерсон Родригес също показаха добра форма.

Локомотив Пловдив започва сезона под ръководството на Душан Косич, който остава начело на отбора за трета поредна година. Пловдивчани обаче ще трябва да се справят без голмайстора си от миналия сезон Жоел Цварц, преминал в ЦСКА, както и без дългогодишния капитан Димитър Илиев, който прекрати състезателната си кариера.

Двата тима се срещнаха и в баража за участие в Лигата на конференциите в края на миналия сезон, когато Лудогорец се наложи след изпълнение на дузпи.

По-рано през деня, от 19:00 часа, Септември приема Арда в другия съботен двубой от първия кръг. Домакините запазиха мястото си в елита след успех в баража срещу Янтра в края на миналия сезон и отново ще се стремят към спокойно оцеляване.

Арда започва новата кампания с амбиции да се намеси в битката за челните позиции, въпреки промените в състава и отсъствието на контузения Серкан Юсеин. Тимът на Александър Тунчев ще търси успешен старт на сезона, но първите кръгове традиционно крият непредвидими резултати.

Главен съдия на срещата в Разград ще бъде Мариян Гребенчарски.

#ПФК Локомотив Пловдив #Томас Райс #ПФК Лудогорец

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