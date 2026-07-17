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Хулио Веласкес: Трябва да сме много по-взискателни към нас самите

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Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
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Наставникът на Левски Хулио Веласкес коментира успеха над Дунав.

Левски - Дунав Русе
Снимка: Startphoto.bg
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Наставникът на Левски Хулио Веласкес трудно сдържа гнева си след победата на своя тим с 2:1 над Дунав (Русе) в 1-ия кръг на българското първенство. „Сините“ водеха с 2:0 пет минути преди края, като преди това удариха три пъти гредите, пропуснаха и други положения. Но след това трябваше да потреперят, след като гостите върнаха един гол. Именно това отприщи критиките при испанския специалист.

„Ясното е, че най-доброто от тази среща е резултата и точките. Всъщност това е един пример какво не трябва да правим, ако искаме да сме конкуретни през цялата година. Липсваше ни динамика, липсваше ни повече желание и интензитет. А и като не атакувахвме по правилния начин, лииниите стояха доста далече. В следствие на това разстояние между линиите, като загубехме топката, не реагирахме по правилния начин. Ясно беше, че след първия гол ще се отворят други положения. Но както и да не ми хареса мача, имахме положения и няколко греди и резултатът можеше да е съвсем друг“, започна Хулио Веласкес.

„Но за мене това не може да е оправдание. Трябва да сме много по-взискателни към нас самите. Не стояхме по правилния начин, не играхме по начина, по който искахме и допуснахме абсурдни ситуации. А и всъщност техните положения бяха наша заслуга, станаха по наша вина“.

След това той пое вината за представянето на тима и очерта какво очаква от мача от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига срещу Университатя (Крайова) в сряда, 22-и юли. „Но както винаги, когато отборът нямаше добра изява, съм отговорен аз и след това всички останали. Това е много добър и ясен пример как трябва да влизаме във всеки един мач от всеки един турнир. Във всеки един смисъл трябва да проявим амбиция и футболна мъдрост. Както казах, най-доброто са трите точки – резутатът не ми харесва, защото допуснахме гол и то накрая. Трябва да сме по-постоянни в изявите си, идваме от много добър мач, интересен в Европа, а днес победата ни костваше доста. Трябва да се подхожда по друг начин“.

„В крайна сметка е невъзможно един отбор да играе винаги на високо ниво. Това, което трябва да направим, е да се поучим от този тип мачове – без значение как сме завършили, така не може да се играе. Но тотално различно е следващия мач. Зависи от много фактори ще направим всимчко възможно да изиграем един добър мач и да го спечелим“, завърши специалистът.

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#Хулио Веласкес #ПФК Левски София

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