Левски започна защитата на титлата с победа над Дунав

Шампионът Левски започна защитата на титлата си с победа с 2:1 над новака Дунав (Русе) на стадион „Георги Аспарухов“. За успеха на „сините“ се разписаха Кристиан Димитров и Акрам Бурас, а в края Денислав Минчев върна едно попадение за гостите.

Футболистите на Хулио Веласкес доминираха през по-голямата част от срещата, макар че очевидно пестяха сили с оглед предстоящия двубой с Университатя (Крайова) в Шампионската лига. Левски удари три греди и създаде още няколко добри положения, докато Дунав се защитаваше организирано и успя да внесе интрига с късното си попадение.

Първото попадение за новия сезон падна в 22-ата минута, когато Кристиан Димитров беше точен с глава след центриране от корнер на Давид Кушо. Преди това Акрам Бурас и Армстронг Око-Флекс пропуснаха добри възможности, а Бурас нацели и напречната греда.

След почивката Дунав беше близо до изравняване, но Александър Валиньо уцели гредата. Малко по-късно и Кристиан Макун разтресе рамката на вратата за трети път в полза на Левски. В 70-ата минута Акрам Бурас удвои с глава след центриране на Евертон Бала.

Русенци стигнаха до почетен гол пет минути преди края. Денислав Минчев реализира при дебюта си в Първа лига след отличен извеждащ пас на капитана Радослав Апостолов. Малко преди това Георги Китанов беше заменен принудително заради контузия.

След успеха Левски насочва вниманието си към реванша срещу Университатя (Крайова), докато Дунав ще приеме Лудогорец във втория кръг на първенството.