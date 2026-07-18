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Емануел Луканов: Ако продължим да играем по този начин, резултатите ще дойдат

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Наставникът на Дунав остана доволен от представянето на своя отбор срещу Левски и вярва, че новакът има потенциал за силен сезон в Първа лига

Емануел Луканов: Ако продължим да играем по този начин, резултатите ще дойдат
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Дунав Емануел Луканов изрази задоволството си от играта на своя тим въпреки поражението с 1:2 от Левски в първия кръг на Първа лига.

"Изиграхме добър двубой и всичко вървеше по план. Бяхме се подготвили, познаваме Левски и начина им на игра. Допуснахме нелеп гол, но веднага след това имахме възможност да изравним. Момчетата се раздадоха и показаха страхотна енергия. Ако продължим по този начин, резултатите ще дойдат“, заяви Луканов след срещата.

Специалистът подчерта, че Дунав няма да разчита единствено на защитна игра през сезона.

"Трябва да побеждаваме, а това става с атаки. Нужно е да имаме баланс в играта и да използваме слабите страни на съперника. Предстоят ни още два мача срещу много сериозни отбори, но ще видим как ще се развият нещата“, коментира наставникът.

Луканов обърна внимание и на кадровите проблеми в състава, които са ограничили възможностите му за промени по време на двубоя.

"Липсват ни футболисти, които все още не са уредени документално. Нямахме достатъчно опции по крилата и в атака, за да освежим отбора. На този етап не можем да си позволим това, но не ни минава през главата, че ще се борим до последно за оставане в Първа лига“, добави той.

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#ПФК Дунав Русе #Първа лига 2025/2026 #Емануил Луканов

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