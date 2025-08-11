БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
Чете се за: 02:57 мин.
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любомир Агонцев се завръща в състава на Пирин (Разлог)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

През миналия шампионат той бе част от ЦСКА.

любомир агонцев завръща състава пирин разлог
Слушай новината

Бившият национал Любомир Агонцев отново облича екипа на Пирин (Разлог) за новия сезон във волейболната лига при мъжете.

38-годишният разпределител се завръща в Пирин след едногодишно отсъствие. През миналия шампионат той бе част от ЦСКА. Така Агонцев започва своя трети сезон в Разлог, след като игра за клуба от 2021 до 2023 година.

От Пирин вече обявиха оставането в клуба на двама от основните си играчи - централният блокировач Костадин Гаджанов и диагонала Мариян Наков.

“Любомир Агонцев отново в Пирин! Любо отново ще радва феновете в зала “Септември” с професионализма си. Сигурни сме, че ще носи много радост и успехи на волейболното игрище! Успех, Любо!”, написаха от Пирин (Разлог).

#НВЛ за мъже 2025/2026 #Любомир Агонцев #ВК Пирин (Разлог)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти
2
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между...
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
3
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
4
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет,...
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти у нас
5
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти...
Намерена ли е "хубавата църква" строена от Иван Александър
6
Намерена ли е "хубавата църква" строена от Иван Александър

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
5
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Волейбол

България допусна трета загуба на световното първенство по волейбол за жени до 21 г.
България допусна трета загуба на световното първенство по волейбол за жени до 21 г.
България загуби втория си двубой на световното по волейбол до 21 г. след тайбрек срещу Чили България загуби втория си двубой на световното по волейбол до 21 г. след тайбрек срещу Чили
Чете се за: 03:37 мин.
Зетова: Атанасийевич направи много голяма жертва, разбирам избора ѝ да не играе на световното Зетова: Атанасийевич направи много голяма жертва, разбирам избора ѝ да не играе на световното
Чете се за: 03:25 мин.
Волейболните националки до 21 г. с категорична първа победа на световното в Индонезия Волейболните националки до 21 г. с категорична първа победа на световното в Индонезия
Чете се за: 02:12 мин.
Вторият отбор на България по волейбол за мъже с първо място на турнира "Чайка" Вторият отбор на България по волейбол за мъже с първо място на турнира "Чайка"
Чете се за: 01:20 мин.
България стартира с тежка загуба на световното по волейбол за жени до 21 г. България стартира с тежка загуба на световното по волейбол за жени до 21 г.
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки момент могат да навлязат в парк Пирин
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив 16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Ще строят параклис на Седемте рилски езера?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Есетровата луна по света (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Съдбоносна седмица за Украйна: Извънредна среща на външните...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ