Любомир Агонцев се завръща в състава на Пирин (Разлог)

Бившият национал Любомир Агонцев отново облича екипа на Пирин (Разлог) за новия сезон във волейболната лига при мъжете.

38-годишният разпределител се завръща в Пирин след едногодишно отсъствие. През миналия шампионат той бе част от ЦСКА. Така Агонцев започва своя трети сезон в Разлог, след като игра за клуба от 2021 до 2023 година.

От Пирин вече обявиха оставането в клуба на двама от основните си играчи - централният блокировач Костадин Гаджанов и диагонала Мариян Наков.

“Любомир Агонцев отново в Пирин! Любо отново ще радва феновете в зала “Септември” с професионализма си. Сигурни сме, че ще носи много радост и успехи на волейболното игрище! Успех, Любо!”, написаха от Пирин (Разлог).