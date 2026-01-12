БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Любопитни факти за еврото и еврозоната

Днес над 350 милиона души в 21 държави използват еврото. Валутата е в обращение повече от 20 години, а България вече е част от еврозоната.


Втората най-важна валута в света
От 2002 г. еврото е втората най-използвана валута в света след щатския долар. То има водеща роля при международните плащания, валутните резерви, заемите и дълговете.

Около 30 процента от световната търговия се извършва в евро, включително с партньори като Съединените щати, Азия и Обединеното кралство.


Роля в борбата с климатичните промени
Еврото и Европейският съюз са сред световните лидери в издаването на зелени облигации – финансови инструменти за проекти с положителен ефект върху климата и околната среда. Приблизително половината от зелените облигации в света са в евро.


Банкноти и монети
В обращение има над 30 милиарда евробанкноти и около 154 милиарда евромонети. Банкнотите са от 5 до 200 евро.

Купюрата от 500 евро вече не се издава. Тя остава законно платежно средство, но почти не се използва и рядко се приема в търговските обекти.


Коя банкнота се използва най-много?
Най-разпространената банкнота е тази от 50 евро, следвана от купюрите от 20 и 100 евро.


Интересни факти за евромонетите
Всяка евромонета има обща европейска страна и национална страна с различни символи. Монетите от 2 евро често са възпоменателни и отбелязват важни събития, личности и годишнини.

Естония е единствената държава в ЕС, която изобразява контурната карта на собствената си територия върху националната страна на евромонетите.


Евро извън Европейския съюз
Еврото се използва и извън ЕС – в Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана, както и като официална валута в Косово и Черна гора.

В някои държави плащанията се закръгляват, за да се избегне използването на монетите от 1 и 2 цента.

