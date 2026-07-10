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Любослав Пенев обяви Европа като цел пред Локомотив София

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Спорт
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Наставникът на "железничарите" призова БФС да въведе правило за двама футболисти до 23 години вместо един до 21

Любослав Пенев обяви Европа като цел пред Локомотив София
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев постави амбициозна цел пред отбора за новия сезон – класиране за европейските клубни турнири. В интервю за клубните канали наставникът заяви, че "железничарите" са провели успешна лятна подготовка и са готови да преследват високи цели.

Пенев изрази задоволството си от работата на тима по време на лагера в Банско и от представянето в контролните срещи, в които Локомотив реализира осем попадения.

"Винаги поставям високи цели и сега ще го кажа – гоним Европа! Това минава през сериозност и професионализъм. Първенството е дълго, има и турнир за Купата“, заяви специалистът.

Той подчерта, че държи отборът му да играе агресивен и атакуващ футбол – стил, който се е превърнал в негова запазена марка през треньорската му кариера.

Пенев засегна и темата за правилото за задължително използване на млади футболисти в Първа лига. Според него настоящата идея за състезател до 21 години трябва да бъде променена.

"Бих предложил да са двама играчи до 23 години. Така един треньор ще има много повече опции. Ако футболистът на 21 години не е готов за Първа лига, няма смисъл да бъде пришпорван. Всеки се развива с различно темпо“, коментира той.

Наставникът отличи и новите български попълнения, като подчерта, че клубът търси баланса между опитните футболисти и младите таланти. По думите му селекцията остава отворен процес, но нови трансфери ще бъдат осъществявани само ако действително повишат качеството на отбора.

В края на интервюто Любослав Пенев отправи призив към привържениците на Локомотив София да подкрепят отбора през целия сезон.

"Момчетата имат нужда от тази подкрепа, особено в трудните моменти. Лесно няма да бъде, но отборът се развива по най-добрия начин“, каза още наставникът.

#ПФК Локомотив София #Любослав Пенев

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