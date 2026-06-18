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Любослав Пенев сформира треньорския си екип в Локомотив София

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Спорт
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"Железничарите“ заминаха за подготвителен лагер в Банско с група от 23 футболисти, сред които 20 българи

Любослав Пенев сформира треньорския си екип в Локомотив София
Снимка: Startphoto.bg
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Новият старши треньор на Локомотив София Любослав Пенев официално обяви състава на щаба, с който ще работи начело на столичния тим през новия сезон.

Помощник на Пенев ще бъде Атанас Стоилов, докато за физическата подготовка на отбора ще отговаря кондиционният специалист Никола Солаков. Треньор на вратарите е Мартин Митев, а функциите на анализатор ще изпълнява Димитър Андонов.

Междувременно "железничарите“ отпътуваха за подготвителния си лагер в Банско. В групата попаднаха 23-ма футболисти, като впечатление прави сериозното българско присъствие – 20 от тях са родни състезатели.

На вратарския пост са Александър Любенов, Мартин Величков и Цветан Цветков. В защитната линия попадат Реян Даскалов, Божидар Кацаров, Никола Нейчев, Калоян Костов, Райън Бидунга, Михаил Захариев и Ангел Лясков.

Сред полузащитниците са Красимир Станоев, Красимир Милошев, Кристиян Чачев, Ерол Дост, Димитър Костадинов, Адил Тауи, Митко Митков и Емил Геров, а в атака ще разчитат на Кауе Карузо, Николас Пенев, Марк-Емилио Папазов, Георги Минчев и опитния Спас Делев.

С началото на лагера в Банско Любослав Пенев и неговият екип поставят основите на подготовката за предстоящия сезон, в който Локомотив София ще се стреми към по-стабилно представяне в елита на българския футбол.

#ПФК Локомотив София #Любослав Пенев

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