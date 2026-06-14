Люис Хамилтън спечели първата си победа за Ферари в Гран при на Каталуня

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън записа първата си победа с Ферари, след като отлична отборна стратегия го изведе до първото място в Гран при на Каталуня. Британецът финишира пред Джордж Ръсел от Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна.

За Хамилтън това е 106-а победа в кариерата и първа от 2024 насам, когато той спечели Гран при на Белгия с Мерцедес. По-късно той напусна отбора и премина във Ферари, а след още година и половина този екип стигна до знаменита победа.

Ферари заложи на агресивна стратегия и атакува първото място още от старта с гумите софт, но Хамилтън не успя да изпревари победителя от квалификацията Ръсел, който започна с медиум. Британският пилот на Мерцедес съхрани първото си място и моментално се откъсна на три секунди пред Хамилтън, а Кими Антонели се задоволи временно с третото място.

Спиранията започнаха след десетата обиколка и първи от лидерите бе Хамилтън, което породи съмнения в Мерцедес за стратегия с три бокса и отговорът дойде бързо. Ръсел влезе в 13-ата обиколка, а Антонели го направи още две по-късно. Лидерите сложиха гумите с твърда смес и подгониха Льоклер, който бе последен в бокса и със спирането успя да изпревари Оскар Пиастри за шестото място. Пилотът на Ферари стартира десети след катастрофа в последната квалификация.

Хамилтън направи втори бокс в 28-та обиколка и влезе с медиум, а Ръсел спря десет по-късно и се върна с хард, което остави развръзката за по-късното трето прибиране на Ферари. Това обаче се случи далеч по-скоро от очакваното, тъй като в 41-та обиколка влезе автомобил на сигурността за катастрофа на Фернандо Алонсо и Ферари се възползва светкавично. Хамилтън влезе за нови гуми и излезе пред Ръсел, за да доведе до голям успех стратегията на италианците.

Хамилтън бе категорично най-бърз и си осигури с лекота първото място, а битката остана за двата болида на Мерцедес с малка преднина за Ръсел. Тя бе заличена от Антонели с течение на състезанието и пет обиколки преди края италианецът направи изпреварването за второ място, но отпадна скоро след това с механичен проблем.

Така Ръсел се нареди на второто място, а третата позиция на подиума остана за световния шампион Ландо Норис от Макларън. Неговият съотборник Оскар Пиастри остана пети и между тях завърши Макс Верстапен с Ред Бул.

Победата на Хамилтън и отпадането на Кими Антонели промениха много в класирането. Италианецът остана със 156 точки, а Хамилтън вече е със 115 и води с девет на Ръсел.