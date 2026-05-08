Мач от Копа Либертадорес прекратен заради безредици на трибуните

Сериозни инциденти с фенове доведоха до прекратяването на двубоя от четвъртия кръг в груповата фаза на Копа Либертадорес между колумбийския Индепендиенте и бразилския Фламенго. Срещата в Меделин беше отменена едва пет минути след първия съдийски сигнал.

Flamengo’s Copa Libertadores game tonight with Independiente Medellín has been suspended due to extreme fan violence and home fans running onto the pitch.



It's likely Flamengo will be awarded a 3-0 victory.

Още преди началото на мача привърженици на домакините организираха протест срещу клубното ръководство. Напрежението ескалира, след като фенове започнаха да хвърлят предмети и да палят факли, а част от тях дори нахлуха на терена.

Заради опасната обстановка съдията незабавно прекрати срещата и изведе двата отбора в съблекалните, след което беше взето решение мачът да не се доиграе.

Фламенго, който е действащият носител на трофея, има 7 точки след първите си три срещи в групата, докато Индепендиенте е с актив от 4. Очаква се организаторите да обявят допълнително какви ще бъдат последствията от прекратения двубой.