БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Чете се за: 02:00 мин.
НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" полага клетва в...
Чете се за: 02:35 мин.
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Чете се за: 02:12 мин.
Гледайте първия етап от Джиро д'Италия на живо по БНТ 3
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мач от Копа Либертадорес прекратен заради безредици на трибуните

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Двубоят между Индепендиенте и Фламенго беше спрян само пет минути след началото след сериозни безредици по трибуните и на терена

Мач от Копа Либертадорес прекратен заради безредици на трибуните
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Сериозни инциденти с фенове доведоха до прекратяването на двубоя от четвъртия кръг в груповата фаза на Копа Либертадорес между колумбийския Индепендиенте и бразилския Фламенго. Срещата в Меделин беше отменена едва пет минути след първия съдийски сигнал.

Още преди началото на мача привърженици на домакините организираха протест срещу клубното ръководство. Напрежението ескалира, след като фенове започнаха да хвърлят предмети и да палят факли, а част от тях дори нахлуха на терена.

Заради опасната обстановка съдията незабавно прекрати срещата и изведе двата отбора в съблекалните, след което беше взето решение мачът да не се доиграе.

Фламенго, който е действащият носител на трофея, има 7 точки след първите си три срещи в групата, докато Индепендиенте е с актив от 4. Очаква се организаторите да обявят допълнително какви ще бъдат последствията от прекратения двубой.

#Копа Либертадорес 2026 #Индепендиенте #ФК Фламенго

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
2
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
3
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета "Радев"
4
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета...
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването в кабинета "Радев"
5
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването в...
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията в кабинета "Радев"
6
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
3
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
4
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
5
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
6
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...

Още от: Световен футбол

Луис Суарес за подновяването на договора си с Интер Маями: Все още имам изгарящо желание да играя
Луис Суарес за подновяването на договора си с Интер Маями: Все още имам изгарящо желание да играя
Световният шампион Роберто Карлош пристига в София Световният шампион Роберто Карлош пристига в София
Чете се за: 01:57 мин.
ФИФА покани Иранската футболна федерация на среща в Цюрих до 20 май ФИФА покани Иранската футболна федерация на среща в Цюрих до 20 май
Чете се за: 02:50 мин.
Дестинация Кабо Верде Дестинация Кабо Верде
Чете се за: 10:30 мин.
Лионел Меси и Интер Маями допуснаха обрат срещу Орландо Сити Лионел Меси и Интер Маями допуснаха обрат срещу Орландо Сити
Чете се за: 02:12 мин.
Истории от Световните първенства – 2014 Истории от Световните първенства – 2014
Чете се за: 20:15 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното събрание
НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Патриарх Даниил към новите управляващи: Молим се Бог да им помага да изпълняват това, което ще обещаят Патриарх Даниил към новите управляващи: Молим се Бог да им помага да изпълняват това, което ще обещаят
Чете се за: 01:17 мин.
Политика
Тежка катастрофа край Карнобат – 16-годишен младеж е с опасност за живота Тежка катастрофа край Карнобат – 16-годишен младеж е с опасност за живота
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Шофьор на камион с 2,86 промила алкохол в кръвта е задържан във Варна
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Първи сериозен тест за примирието: САЩ и Иран си размениха удари в...
Чете се за: 02:12 мин.
Близък изток
Джиро Д‘Италия в България: Започва първият етап от...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Забележителен юбилей: Сър Дейвид Атънбъро навършва 100 години (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ