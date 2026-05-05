Световният шампион Роберто Карлош пристига в София

Легендарният бразилски футболист Роберто Карлош ще пристигне в София на 7 май с подкрепата на водеща букмейкърска къща. Визитата му в българската столица ще бъде кратка и свързана с поредица от професионални ангажименти около предстоящото Световно първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада. В програмата му е включена и специална среща с българските медии.

Карлош оставя трайна следа в световния футбол с впечатляващата си клубна кариера, най-вече с екипа на Реал Мадрид, където играе между 1996 и 2007 година. С „кралския клуб“ той записва 527 мача и 69 гола, като печели четири титли в Ла Лига и три Суперкупи на Испания. В периода 1998–2002 г. тимът доминира и на европейската сцена, печелейки три трофея от Шампионска лига, както и две Междуконтинентални купи и една Суперкупа на Европа.

С националния отбор на Бразилия той записва 125 мача и 10 гола в периода 1992–2006 г. Част е от един от най-силните състави в историята на страната, като печели световната титла на световно първенство по футбол 2002 след победа над Германия във финала.

Сред най-запомнящите се моменти в кариерата му остава и емблематичният му гол срещу Франция през 1997 година, вкаран във вратата на Фабиен Бартез.

През 2002 г. Карлош постига успехи не само на клубно и национално ниво, но и индивидуално, завършвайки на второ място в класацията за Златната топка, отстъпвайки единствено на своя сънародник Роналдо.