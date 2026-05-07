Луис Суарес за подновяването на договора си с Интер Маями: Все още имам изгарящо желание да играя

Луис Суарес за подновяването на договора си с Интер Маями: Все още имам изгарящо желание да играя
Уругвайският нападател Луис Суарес обясни решението си да поднови договора си с американския Интер Маями, разкривайки, че желанието му да се състезава остава толкова силно, колкото винаги, въпреки че е на 39 години.

Суарес се върна и към плейофите в Мейджър Лийг Сокър, когато бе оставен на резервната скамейка от треньора Хавиер Масчерано. Нападателят призна, че това е било изпитание за неговото търпение и професионализъм.

„Очевидно по това време Масчерано говори с мен за това и ми обясни ситуацията. Разбрах я и я приех без никакви проблеми“, коментира Суарес, цитиран от изданието Goal.com.

„Разбира се, когато започнеш да получаваш все по-малко и по-малко минути на терена, неизбежно се питаш защо? Каква е причината? Особено, след като, когато играех, нямах точно лоши представяния. Но това са решения, които просто трябва да приемеш. Моята работа беше да продължа да работя усилено ден след ден, опитвайки се да докажа, че заслужавам малко повече игрово време“, каза още бившата звезда на Ливърпул и Барселона.

„Кариерата на всеки футболист, не само моята, преминава през възходи и спадове. Има моменти, когато се чувстваш страхотно, както моменти, когато се чувстваш зле. Всеки играч преминава през подобни неща и аз със сигурност съм преживял много такива в кариерата си“, добави Луис Суарес, който официално ангажира бъдещето си с клуба от Южна Флорида, подписвайки едногодишно удължаване на контракта си през декември.

„Решението дойде от осъзнаването, че все още имам малко в резервоара и това, че желанието да продължа да се състезавам е все още там“, обясни Суарес относно новия си договор.

„На терена всичко се вижда - все още се разочаровам от поражения и неправилни подавания, и все още се наслаждавам на моментите, в които успявам да отбележа. Все още имам този адреналин, това изгарящо желание да продължа да играя“, категоричен бе нападателят.

