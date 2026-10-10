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Макс Верстапен над всички в спринта преди Гран При на Сингапур

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Спорт
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Пилотът на Ред Бул остави зад себе си Люис Хамилтън и Шарл Льоклер.

Макс Верстапен над всички в спринта преди Гран При на Сингапур
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Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен (Нидерландия) спечели спринта преди Гран При на Сингапур във Формула 1, като остави зад себе си Люис Хамилтън (Великобритания) и Шарл Льоклер (Монако).

Стартът на пистата в Сингапур беше отложен с малко повече от половин час заради проливен дъжд, а след това Ферстапен успя да се възползва максимално от условията. Неочакван инцидент с Джордж Ръсел в първата обиколка се оказа негов коз за успеха в спринта днес.

Състезанието от 20 обиколки беше отложено, а след това бяха назначени две загряващи и адаптиращи обиколки на пистата „Марина Бей Стрийт“ зад колата за безопасност и без технически проблеми този път, за разлика от състезанието за Гран при на Бахрейн в Малайзия миналия уикенд, когато настъпи хаос.

Стартирайки от втора позиция на стартовата решетка, Ръсел направи отличен старт и изпревари Ферстапен в краткия участък към първия завой, докато Люис Хамилтън се изкачи с три места нагоре след силния си период в този етап и се придвижи от шесто до трето.

Но в края на първата обиколка Ръсел допусна грешка при излизането от последния завой, като се закачи за мокрия бордюр, което буквално го завъртя и той се удари в стената покрай старт-финалната права. И така отстъпвайки лидерството на Ферстапен, дори предизвика очевидно излизане на колата за сигурност.

След като колата за сигурност се оттегли в края на шестата обиколка, състезанието се превърна в шествие, като нидерландецът спечели 14-тата си победа от общо 30-те спринтове, проведени досега във Формула 1, следван от Хамилтън и съотборника му във Ферари Шарл Льоклер, изостанали от времето на победителя съответно на 2.591 и на 16.871 секунди.

#Формула 1 сезон 2026 #Гран При на Сингапур #Макс Верстапен #Ред Бул

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