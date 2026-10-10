Макс Верстапен над всички в спринта преди Гран При на Сингапур

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен (Нидерландия) спечели спринта преди Гран При на Сингапур във Формула 1, като остави зад себе си Люис Хамилтън (Великобритания) и Шарл Льоклер (Монако).

Стартът на пистата в Сингапур беше отложен с малко повече от половин час заради проливен дъжд, а след това Ферстапен успя да се възползва максимално от условията. Неочакван инцидент с Джордж Ръсел в първата обиколка се оказа негов коз за успеха в спринта днес.

Състезанието от 20 обиколки беше отложено, а след това бяха назначени две загряващи и адаптиращи обиколки на пистата „Марина Бей Стрийт“ зад колата за безопасност и без технически проблеми този път, за разлика от състезанието за Гран при на Бахрейн в Малайзия миналия уикенд, когато настъпи хаос.

Стартирайки от втора позиция на стартовата решетка, Ръсел направи отличен старт и изпревари Ферстапен в краткия участък към първия завой, докато Люис Хамилтън се изкачи с три места нагоре след силния си период в този етап и се придвижи от шесто до трето.

Но в края на първата обиколка Ръсел допусна грешка при излизането от последния завой, като се закачи за мокрия бордюр, което буквално го завъртя и той се удари в стената покрай старт-финалната права. И така отстъпвайки лидерството на Ферстапен, дори предизвика очевидно излизане на колата за сигурност.

След като колата за сигурност се оттегли в края на шестата обиколка, състезанието се превърна в шествие, като нидерландецът спечели 14-тата си победа от общо 30-те спринтове, проведени досега във Формула 1, следван от Хамилтън и съотборника му във Ферари Шарл Льоклер, изостанали от времето на победителя съответно на 2.591 и на 16.871 секунди.