Манчестър Сити обвърза Абдукодир Хусанов с нов дългосрочен договор

Манчестър Сити официално обяви, че защитникът Абдукодир Хусанов е подписал нов договор с клуба. Националът на Узбекистан удължи своя контракт с английския шампион до лятото на 2031 година.

Предишното споразумение на 22-годишния бранител беше валидно до края на сезон 2028/29, но ръководството на "гражданите“ реши да го обвърже с нов дългосрочен договор след добрите му изяви.

Хусанов пристигна на „Етихад“ през януари 2025 година с трансфер от френския Ланс. От дебюта си за Манчестър Сити досега той е записал 47 официални мача, в които е отбелязал едно попадение.

С новия договор английският клуб затвърждава доверието си към узбекистанския национал, който се утвърди като една от перспективните фигури в защитата на отбора.