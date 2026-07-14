Манчестър Юнайтед привлече Юри Тилеманс с петгодишен договор

Белгийският национал Юри Тилеманс официално е ново попълнение на Манчестър Юнайтед. Полузащитникът подписа договор за пет сезона с клуба от "Олд Трафорд", след като бе привлечен от Астън Вила срещу трансферна сума от 35 милиона паунда.

28-годишният халф се превръща в едно от ключовите летни попълнения на мениджъра Майкъл Карик. През изминалия сезон Тилеманс изигра 35 мача във всички турнири, реализира два гола и направи седем асистенции, като помогна на Астън Вила да триумфира в Лига Европа.

Преди престоя си в Бирмингам белгиецът остави сериозна следа и с екипа на Лестър, за който записа 195 двубоя и се утвърди като един от най-постоянните полузащитници във Висшата лига.

"Трудно ми е да опиша колко щастлив съм, че се присъединявам към Манчестър Юнайтед. Да подпишеш с толкова специален клуб е наистина невероятно. Това е кулминацията на годините труд, които съм положил във футбола“, заяви Тилеманс след финализирането на трансфера.

Полузащитникът е сред основните фигури в националния отбор на Белгия и бе капитан на "червените дяволи" на Световното първенство през 2026 година, където тимът отпадна на четвъртфиналите след поражение от Испания. Сега пред Тилеманс предстои ново предизвикателство – да помогне на Манчестър Юнайтед да се завърне сред водещите сили в английския и европейския футбол.