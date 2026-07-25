Манчестър Юнайтед разгроми Розенборг в първата победа от лятната подготовка

Манчестър Юнайтед записа първата си победа по време на предсезонната подготовка, след като разгроми норвежкия Розенборг с 5:0 в контрола, играна в Трондхайм. След поражението от Рексъм преди седмица тимът на Майкъл Карик показа значително по-добро лице и остави отлични впечатления както с играта си, така и с представянето на няколко млади футболисти.

"Червените дяволи“ поведоха в 31-вата минута чрез Шей Лейси, който се разписа с прецизен удар. Малко преди това Патрик Доргу нацели гредата, а Лени Йоро също беше близо до гол, след като ударът му с глава срещна напречната греда.

След почивката Манчестър Юнайтед затвърди превъзходството си. Джошуа Зиркзее реализира едно от най-красивите попадения в срещата след впечатляващ индивидуален пробив, с който преодоля няколко защитници и вратаря на Розенборг.

След масовите смени в 60-ата минута младите футболисти на английския гранд също се възползваха от шанса си. Джейкъб Девъни се разписа след корнер, Хари Амас добави четвърти гол, а Итън Уилямс оформи крайното 5:0 след отлична асистенция на Джейдън Камасън.

Една от най-ярките фигури на терена беше именно Зиркзее, който освен красивото си попадение записа и асистенция. Нидерландският нападател демонстрира отлична техника и игра с гръб към вратата, като даде сериозна заявка за по-важна роля в състава през новия сезон.

Добри впечатления оставиха още Шей Лейси, Хари Амас и Джейдън Камасън, който се отчете с две асистенции и беше сред най-активните играчи след появата си в игра.

Любопитен момент беше отсъствието на игрови минути за 15-годишния талант Джей Джей Гейбриъл. Въпреки че попадна в групата за двубоя, младокът остана неизползвана резерва, като се очаква Майкъл Карик да му даде шанс в някоя от следващите контроли.

След убедителния успех Манчестър Юнайтед продължава подготовката си с повишено самочувствие, а представянето в Норвегия даде ясни индикации за развитието на отбора под ръководството на Майкъл Карик.