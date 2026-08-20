"Маракана“ ще открие и закрие Мондиал 2027 при жените

Емблематичният стадион "Маракана“ в Рио де Жанейро ще бъде голямата сцена на световното първенство по футбол за жени през 2027 година. ФИФА обяви, че арената ще приеме както откриващия мач, така и финала на шампионата.

Турнирът ще се проведе от 24 юни до 25 юли с участието на 32 национални отбора, а срещите ще бъдат разпределени в осем бразилски града. Всеки домакин ще организира поне седем двубоя, включително минимум един от елиминационната фаза.

Освен откриващия мач и финала, "Маракана“ ще бъде домакин и на единия полуфинал. Другият полуфинал, както и мачът за третото място, ще се играят в Сао Пауло.

Домакините от Бразилия ще започнат участието си именно в Рио, а след това ще изиграят останалите си два мача от груповата фаза в Сао Пауло и Бразилия.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че очаква турнирът да бъде белязан от страстта и енергията на бразилските фенове, докато ръководителят на женския футбол във ФИФА Сарай Бареман подчерта, че програмата е изготвена така, че да осигури баланс между спортната справедливост, възстановяването на отборите и преживяването на привържениците.

До момента 18 национални отбора вече са си осигурили място на шампионата.