БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Цолов №1 в спринта на Гран при на Великобритания
Чете се за: 02:30 мин.
Повдигнаха обвинения на директора на ВиК-Бургас Цветан...
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Маргарита Маринкова: Подготвени сме добре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Подготовката премина нормално, сподели селекционерът на 20-годишните баскетболни националки преди старта на европейското в Самоков.

маргарита маринкова мисля представихме добре европейското съм доволна
Слушай новината

Националният тим на България започва тази вечер участието си на Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години в дивизия "В" в Самоков с мач срещу Румъния, а селекционерът Маргарита Маринкова заяви, че отборът е готов за предизвикателството.

"Подготовката премина нормално. Изиграхме няколко контроли, по време на които момичетата успяха да се сработят. Тренирахме една седмица в Русе, след това в Самоков. И на двете места много добре се грижиха за момичетата", коментира Маринкова, цитирана от официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

"Условията бяха перфектни. Подготвени сме добре, надявам се. Нямаме проблеми. Всички сме здрави", добави старши треньорът на българския тим.

Срещата с Румъния ще се играе в "Арена СамЕлион" от 18:00 часа.

България е част от група "C", където са още съставите на Нидерландия и Босна и Херцеговина.

#Европейско първенство по баскетбол за жени до 20 години в Самоков, Дивизия Б #Маргарита Маринкова #Български национален отбор по баскетбол за жени до 20 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
2
Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
Момче от Италия е най-младият човек в света с автобиографична свръхпамет
3
Момче от Италия е най-младият човек в света с автобиографична...
Голям пожар край Черноморец, горят бунгала и каравани
4
Голям пожар край Черноморец, горят бунгала и каравани
Трагедията при река Струма: Водолази и дронове търсят второто изчезнало дете
5
Трагедията при река Струма: Водолази и дронове търсят второто...
Нужда от помощ: Един от спасителите на Сашко от Перник пострада при тежък инцидент
6
Нужда от помощ: Един от спасителите на Сашко от Перник пострада при...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Баскетбол

Баскетболните националки до 20 г. с гръмко начало на европейското в Самоков
Баскетболните националки до 20 г. с гръмко начало на европейското в Самоков
Националите на колички по баскетбол с първи успех на европейското в Загреб Националите на колички по баскетбол с първи успех на европейското в Загреб
Чете се за: 01:07 мин.
Баскетболните национали до 20 г. с безпроблемен край в контролите Баскетболните национали до 20 г. с безпроблемен край в контролите
Чете се за: 01:12 мин.
Бостън Селтикс обвърза Немиаш Кета с нов договор за 56 милиона долара Бостън Селтикс обвърза Немиаш Кета с нов договор за 56 милиона долара
Чете се за: 01:12 мин.
Хюстън Рокетс задържа Тари Ийсън с нов петгодишен договор Хюстън Рокетс задържа Тари Ийсън с нов петгодишен договор
Чете се за: 00:57 мин.
80% от билетите за мача България - Норвегия са продадени 80% от билетите за мача България - Норвегия са продадени
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Откриха и второто изчезнало дете: Жертвите на трагедията край Струма станаха четири
Откриха и второто изчезнало дете: Жертвите на трагедията край...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожар в района на къмпинг „Градина“: Имало е опасност огънят да застраши каравани и хотелски комплекс Пожар в района на къмпинг „Градина“: Имало е опасност огънят да застраши каравани и хотелски комплекс
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Прокуратурата повдигна обвинение на шефа на ВиК – Бургас и още един служител Прокуратурата повдигна обвинение на шефа на ВиК – Бургас и още един служител
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Удари и контраудари: Украински удари по пристанището на Санкт...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Нужда от помощ: Един от спасителите на Сашко от Перник пострада при...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
250 години САЩ: Празненствата започнаха с реч на Доналд Тръмп в...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ