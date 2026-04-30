Марица се разделя с помощник-треньора Владан Шараба

Женският волейболен шампион на България Марица Пловдив се разделя с помощник-треньора Владан Шараба след края на сезона, съобщиха официално от клуба.

Сръбският специалист бе част от щаба на Ахметджан Ершимшек през последните две години – период, в който "жълто-сините“ затвърдиха доминацията си в България с две поредни титли в Националната волейболна лига и два триумфа в турнира за Купата на страната.

По време на престоя си в Пловдив Шараба допринесе и за едно от най-значимите постижения в историята на клуба - излизането от груповата фаза на Шампионската лига и достигането до четвъртфиналите в турнира за Купата на CEV.

От Марица Пловдив изразиха благодарност към треньора за свършената работа и му пожелаха успех в бъдещите начинания.

Раздялата с Владан Шараба идва малко след като клубът обяви и края на съвместната си работа със старши треньора Ахметджан Ершимшек, което подсказва за предстоящи промени в спортно-техническия щаб на шампионките.