Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно...
Чете се за: 02:42 мин.
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи...
Чете се за: 01:00 мин.
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от...
Чете се за: 02:50 мин.
БНТ 1 със специална програма на 1 май, посветена на 150...
Чете се за: 02:37 мин.
Временни промени в движението по пътища в страната заради...
Чете се за: 04:02 мин.
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на...
Чете се за: 01:25 мин.
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината...
Чете се за: 02:07 мин.
Коя е Михаела Доцова?
Чете се за: 01:07 мин.
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Чете се за: 05:57 мин.
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Чете се за: 03:25 мин.
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Чете се за: 01:30 мин.

Марица се разделя с помощник-треньора Владан Шараба

Сръбският специалист напуска след два успешни сезона с титли и исторически пробив в Европа

Марица се разделя с помощник-треньора Владан Шараба
Женският волейболен шампион на България Марица Пловдив се разделя с помощник-треньора Владан Шараба след края на сезона, съобщиха официално от клуба.

Сръбският специалист бе част от щаба на Ахметджан Ершимшек през последните две години – период, в който "жълто-сините“ затвърдиха доминацията си в България с две поредни титли в Националната волейболна лига и два триумфа в турнира за Купата на страната.

По време на престоя си в Пловдив Шараба допринесе и за едно от най-значимите постижения в историята на клуба - излизането от груповата фаза на Шампионската лига и достигането до четвъртфиналите в турнира за Купата на CEV.

От Марица Пловдив изразиха благодарност към треньора за свършената работа и му пожелаха успех в бъдещите начинания.

Раздялата с Владан Шараба идва малко след като клубът обяви и края на съвместната си работа със старши треньора Ахметджан Ершимшек, което подсказва за предстоящи промени в спортно-техническия щаб на шампионките.

Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Коя е Михаела Доцова?
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Италианец е новият треньор на ВК Металург
Шампионките от Марица (Пловдив) бяха посрещнати с аплодисменти в пловдивския общински съвет Шампионките от Марица (Пловдив) бяха посрещнати с аплодисменти в пловдивския общински съвет
Николай Желязков: Целият отбор не даде най-добрата си игра Николай Желязков: Целият отбор не даде най-добрата си игра
Иван Станев: Върнахме се от тежка ситуация и развалихме празника на Левски Иван Станев: Върнахме се от тежка ситуация и развалихме празника на Левски
Нефтохимик намали пасива си във финалната серия след успех над Левски в София Нефтохимик намали пасива си във финалната серия след успех над Левски в София
Трети мач от финалната серия в НВЛ: Левски - Нефтохимик (ГАЛЕРИЯ) Трети мач от финалната серия в НВЛ: Левски - Нефтохимик (ГАЛЕРИЯ)

Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, а помни градивните Михаела Доцова: Историята не помни шумните, а помни градивните
Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи наказание от 20 години затвор Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи наказание от 20 години затвор
Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела...
Неизвестното за Бенковски: Как Гаврил Хлътев се превръща в апостол...
Около 1,7 млн. автомобила се очакват по пътищата в почивните дни...
"Развод или временно напрежение": Тръмп обмисля да намали...
