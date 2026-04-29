Николай Желязков: Целият отбор не даде най-добрата си игра

Старши треньорът на Левски остави загубата от Нефтохимик зад гърба си и вече мисли за следващия мач.
Старши треньорът на Левски Николай Желязков призна, че отборът му не е изиграл най-добрия си мач.
Столичният тим загуби мач №3 от финалната серия в първенството с Нефтохимик и към момента води с 2:1 победи.
"Започнахме първия гейм добре и отворихме разлика от три точки. Не успяхме да материализираме първия гейм. Оттам дадохме шанс на Нефтохимик да повярва във възможностите си. Започнахме да играем по-нервно. Днес не изиграхме силен мач. Не бяхме ефективни на начален удар, а Нефтохимик посрещаше добре. Играеше разнообразно и беше по-ефективен в атака от нас. Предстои ни да се подготвим за следващата среща", сподели той след мача.
Според него е нормално да вижда умора в играчите си.
"Със сигурност умора има. Това е естествено за финали. Каквото е за нас, така е и за тях. Със сигурност е от полза, че имат смяна повече от нас. Днес целият отбор не даде най-добрата си игра, но с това не свършва светът. Момчетата са хора, а не роботи. Не трябва да мислим за загубата, а върху това, което предстои", допълни