Николай Желязков: Целият отбор не даде най-добрата си игра

Старши треньорът на Левски Николай Желязков призна, че отборът му не е изиграл най-добрия си мач.

Столичният тим загуби мач №3 от финалната серия в първенството с Нефтохимик и към момента води с 2:1 победи.

"Започнахме първия гейм добре и отворихме разлика от три точки. Не успяхме да материализираме първия гейм. Оттам дадохме шанс на Нефтохимик да повярва във възможностите си. Започнахме да играем по-нервно. Днес не изиграхме силен мач. Не бяхме ефективни на начален удар, а Нефтохимик посрещаше добре. Играеше разнообразно и беше по-ефективен в атака от нас. Предстои ни да се подготвим за следващата среща", сподели той след мача.

Според него е нормално да вижда умора в играчите си.