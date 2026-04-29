Нефтохимик намали пасива си във финалната серия след успех над Левски в София

Нефтохимик 2010 постигна първи успех във финалната серия в мъжкото волейболно първенство на България. Бургазлии се наложиха с 3:1 (25:23, 23:25, 27:25, 25:20) гейма като гости на шампиона Левски, който води с 2:1 успеха в плейофа за титлата.

В първата част домакините поведоха с 8:5 и 16:12, след което бургазлии се добраха до равенство 21:21 и на свой ред взеха аванс след обрат при 25:23.

Втората част вървеше равностойно и точка за точка, но този път последните две разигравания бяха в полза на "сините" и те изравниха при 25:23.

В третия гейм съперниците отново не успяха да наложат сериозно превъзходство в играта или резултата, но Нефтохимик 2010 навакса пасив от 21:23 и можа да обърне развоя на събитията на полето при 27:25 след блок на Дмитро Долгополов срещу Гордан Люцканов.

Четвъртата част премина при превес за отбора от Бургас, който имаше аванс от 10:6, но столичани изравниха при 15:15. Нефтохимик си върна предимството при 20:16, връщайки се в серията при 25:20 след начален удар в аут на Светослав Гоцев.

Четвъртата среща между двата отбора ще се проведе на 2 май в Бургас.