Шампионките от Марица (Пловдив) бяха посрещнати с аплодисменти в пловдивския общински съвет

Волейболистките бяха приветствани от кмета на Пловдив Костадин Димитров и председателя на общинския съвет Атанас Узунов.

С аплодисменти пловдивските общински съветници посрещнаха шампионките от Марица на днешната редовна сесия на общинския съвет, съобщиха от клуба. „Жълто-сините“ показаха спечелените трофеи през този сезон, в който завоюваха рекордна 12-а поредна титла на България в Националната волейболна лига и триумфираха с Купата на България.

Маричанки бяха приветствани от кмета на Пловдив Костадин Димитров и председателя на общинския съвет Атанас Узунов. От страна на клуба присъстваха главният мениджър Борис Халачев и състезателките – Ива Дудова, Дияна Борисова, Добрина Янева, Маргарита Гунчева и Кая Николова.

Председателят на пловдивския общински съвет Атанас Узунов не скри удовлетворението си от възможността отново да посрещне шампионките след спечелването на титлата и Купата на страната.

„Да приветстваме с добре дошли хегемона на българския волейбол, а именно представителния отбор на Марица (Пловдив). Единадесет пъти носители на Купата на България и дванадесет пъти шампиони на страната ни. Радостно е за всички, че вие дублирахте тези успехи и отново сме в тази зала. Пожелавам ви и догодина през месец април да се видим отново с двете купи“, заяви от трибуната Атанас Узунов и в шеговит стил предложи шампионките да изложат спечелените трофеи в изложбената зала в сградата на общинския съвет, ако мястото в зала Строител не стига да побере всички завоювани отличия от маричанки.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров също поздрави шампионките и подчерта, че успехите на отбора обединяват целия Пловдив.

„Спортът е социален феномен. Само след няколко минути ще започнем да спорим по различни казуси за града, да имаме дебати и да се противопоставяме един на друг, но има моменти, когато се обединяваме – когато имаме Пловдив на върха. Искам много да благодаря на хората, които подкрепят волейболен клуб Марица и на всички, които дават своя принос да имаме тези шампиони. Благодаря на треньорите и на самите волейболистки, защото дванадесет години с шампионска титла – това е плод на много усилия на всички тях. Тези моменти, когато сме заедно, са много важни за всички нас да се обединим. Нека да имаме повече такива моменти“, каза Костадин Димитров.

Главният мениджър на клуба Борис Халачев призна, че подкрепата, която Марица получава в Пловдив, е без аналог в страната.

„Радваме се, че стана традиция всяка година през месец април да сме тук и да покажем това, което сме спечелили през годината. Искам да благодаря от името на ръководството на клуба и от името на момичетата за тази чест, която вие ни оказвате. Този комфорт, който ние имаме в град Пловдив, никъде другаде го няма. Говорил съм с моите колеги в другите градове и наистина отношението, което показва град Пловдив към нас, е нещо, с което никой друг не може да се похвали. Искрено благодаря, че ни помагате да имаме най-добрите условия в България, а ние ще продължаваме да ви се отблагодаряваме“, каза Халачев.

От името на целия отбор Добрина Янева също благодари на общинските съветници за подкрепата, която оказват на клуба и състезателките през годините.

„Без вас би било много трудно да стигнем до тук и да имаме всички тези условия и възможности да покажем най-доброто от нас. Надявам се догодина през месец април отново да сме тук поне с две купи. Надяваме се да продължаваме да ви радваме и все така да имаме възможността клубът да развива младите надежди, защото всички ние сме тръгнали от деца и сме стигнали до женския отбор. Допринасяме и за българския волейболен национален отбор за жени“, сподели Янева.

Накрая председателят на общинския съвет Атанас Узунов пожела на Марица успех и при участието на отбора в Шампионската лига през следващия сезон.

