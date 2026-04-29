ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват...
Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина...
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Иван Станев: Върнахме се от тежка ситуация и развалихме празника на Левски

Старши треньорът на Нефтохимик отличи волейболистите си след успеха над Левски.

Иван Станев
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Нефтохимик Иван Станев призна, че възпитаниците му са се върнахли от много трудна ситуация, за да победят Левски с 3:1 (25:23, 23:25, 27:25, 25:20) гейма в мач №3 от финалната серия в мъжкия волейболен елит на България.

Според него играчите му са показали мъжество, което им е помогнало да стигнат до успеха.

"Изиграхме правилно самия двубой. Казах им, че ако не рискуваме нашия сервис, ще ни бъде много трудно. Този риск беше оправдан. Имаме страшно много грешки на този елемент. Успяхме да изкараме посрещането на Левски на около 3-4 метър и оттам заработи блокадата ни. Не се става лесно шампион. Третият мач винаги е много тежък. Нямаше какво да губим и трябваше да играем освободено. Щастлив съм от хората, които влязоха отвън и повлияха на развоя на двубоя. Включиха се страхотно. Очаквам пълна зала "Младост" в Бургас. Върнахме се от тежка ситуация и развалихме празника на Левски", сподели той след срещата.

Според него волейболистите му показаха на какво са способни едва в третия мач от серията.

"Като бивш разпределител, желая да бъдем още по-прецизни. Спечелихме много тежки ситуации на контраатака. С изключителни на първия гейм в първия мач, досега не показахме на какво сме способни, особено в Бурас. Трябваше да играем малко по-хитро и да не рискуваме толкова. Понякога давахме топката на Левски и очаквахме да сбъркат", допълни

Четвъртата среща между двата отбора ще се проведа на 2 май в Бургас.

