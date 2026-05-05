Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Марина Абрамович откри във Венеция изложба с кости и кристали

Купчина гипсови кости посрещна посетителите на най-новата изложба на Марина Абрамович във Венеция, а гидове в бели престилки насърчават гостите да „взаимодействат с кристалните обекти, за да се отърват от зависимостта си от съвременните технологии“, съобщи Ройтерс.

Сръбкинята Абрамович, която е сред новаторите в изкуството на пърформанса и тази година навършва 80 години, откри експозицията Transforming Energy в Галерията на Академията, дни преди официалното начало на Венецианското биенале.

Тя е първата жива жена творец, която представя изложба в Галерията на Академията - водещ музей във Венеция, приютил шедьоври от епохата на Ренесанса.

„Единственото важно нещо в тази изложба е, че трябва да отделите време и да се откъснете от технологиите“, каза Абрамович на пресконференция.

Тя призова посетителите да отделят повече от няколко минути на експозицията, ако искат да я изживеят напълно.

Кураторът Шай Байтел допълни, че концептуалистката Абрамович приканва хората да оставят телефоните си и да се съсредоточат върху себе си, като се отдадат на енергията от минералите.

Заради репутацията на Абрамович, Байтел отбеляза пред Ройтерс, че изложбата е необичайна с това, че приканва „публиката да участва, да се свърже с произведението, защото в противен случай то остава непълно“.

Костите в първата зала са почит към „Балкански барок“ – пърформанс на Абрамович, спечелил „Златен лъв“ на Венецианското биенале през 1997 г. Тогава дни наред тя се опитваше да измие кървави кости от крави, припомня Ройтерс. Авторката тогава заяви, че произведението е посветено на конфликта, който през 90-те години опустоши родната й бивша Югославия.

Новата изложба се стреми да установи диалог между нейното творчество и шедьоврите от Ренесанса, намиращи се в Галерията на Академията. Например, снимка, озаглавена „Пиета“, заснета с дългогодишния й партньор Улай, е поставена пред едноименната картина на Тициан, която изобразява Дева Мария, прегръщаща тялото на Иисус Христос, отбелязва Ройтерс.

