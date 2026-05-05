Раздадоха наградите "Пулицър"

Доналд Тръмп, имиграцията, Газа - това са основните теми, които доминират материалите, наградени с "Пулицър" тази година.

Това се смята за най-престижната награда за журналистика в Съединените щати.

В категория "Служба на обществото" беше отличено изданието "Вашингтон Поуст", за материал за драстичните съкрашения във федералните агнции, наредени от Белия дом.

"Ню Йорк Таймс" взе три награди, включително за разследващ материал, за това как Тръмп, семейството и приближените му, са увеличили богатството си по време на президентския му мандат.

С "Пулицър" бяха отличени два материала на агенция "Ройтерс" - за кампанията за политическо възмездие на Тръмп и разследване за това как Мета тенденциозно и с цел реклама, е предлагала на потребители си, включително деца, неподходящо съдържание, генерирано с изкуствен интелект.



