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Мариян Боев направи трансфер в белгийския Генк

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Спорт
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Младият вратар на Ботев Пловдив подписа договор с клуба, известен с успешното развитие на млади таланти, и продължава кариерата си в Белгия

мариян боев направи трансфер белгийския генк
Снимка: Официален сайт на Ботев Пловдив
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Ботев Пловдив реализира пореден изходящ трансфер на свой талантлив юноша, след като вратарят Мариян Боев премина в белгийския Генк. Новината беше обявена от пловдивския клуб, като финансовите параметри по сделката не бяха разкрити.

Роденият през 2008 година страж беше част от състава на „канарчетата“ до 18 години през изминалия сезон и с изявите си е привлякъл вниманието на един от водещите клубове в Белгия по отношение на развитието на млади футболисти.

От Ботев пожелаха успех на своя възпитаник в следващата стъпка от неговата кариера, подчертавайки, че Генк е сред най-утвърдените европейски школи за развитие на млади вратари.

Трансферът на Боев е поредното доказателство за добрата работа в академията на пловдивчани. Само година по-рано друг талантлив страж от школата – Антони Николов, пое към Западна Европа, след като подписа с португалския гранд Порто.

#Мариян Боев #ПФК Ботев Пловдив #Генк

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