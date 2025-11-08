БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Марк Рюте: Няма нужда от паника, НАТО има силно ядрено възпиране

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Марк Рюте
Снимка: БТА
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че в бъдеще алиансът възнамерява да изтъква пред обществеността собствените си ядрени способности с идеята това изтъкване да се превърне във възпиращ фактор срещу Русия, предаде ДПА.

"Важно е да говорим повече за ядреното възпиране с нашите общества, за да гарантираме, че те разбират как то допринася за цялостната ни сигурност", каза Рюте пред германския вестник "Велт".

"Когато Русия използва опасна и безразсъдна ядрена реторика, нашите общества трябва да знаят, че няма нужда от паника, защото НАТО има силно ядрено възпиране и може да запази мира и да възпира агресията", посочи още той.

След руската инвазия в Украйна президентът Владимир Путин многократно е подчертавал потенциала на руските ядрени оръжия, за да разубеди Запада да окаже по-силна подкрепа на Киев. Преди малко повече от две седмици Русия започна мащабно учение на своите стратегически ядрени сили, което се провежда успоредно с продължаващите ядрени учения на НАТО в Европа, отбелязва ДПА.

Според Марк Рюте ядреното възпиране на НАТО е крайната гаранция за колективната сигурност. Той подчерта, че е важно ядреното възпиране на НАТО да остане надеждно, безопасно, сигурно и ефективно.

"Путин трябва да знае, че ядрената война никога не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води", каза още Рюте.

Той заключи, че ядреното учение на НАТО е било успешно и това дава абсолютна увереност в надеждността на ядреното възпиране на съюза.

"Това изпрати ясен сигнал към всеки противник, че НАТО може и ще защити всички съюзници от всички заплахи", подчерта генералният секретар на алианса.

САЩ, Франция и Великобритания са единствени страни в 32-членния алианс, които притежават ядрени оръжия. Русия е най-голямата ядрена сила в света. Според Международната кампания за забрана на ядрените оръжия Русия в момента притежава най-много ядрени оръжия, чието съществуване е официално потвърдено, а именно над 5500 ядрени бойни глави, докато САЩ имат - 5044, отбелязва още ДПА.

