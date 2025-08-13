БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Марко Ройс става посланик на Борусия Дортмунд

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Германецът прекара 12 години в отбора.

Марко Ройс става посланик на Борусия Дортмунд
Една от легендите на Борусия Дортмунд Марко Ройс ще стане посланик на клуба в бъдеще, съобщава германският вестник "Билд".

36-годишният футболист напусна Борусия през 2024-а след 12 години в тима и подписа с американския Лос Анджелис Галакси, където играе и в момента. Контрактът му е до 2026-а.

Очаква се Ройс да подпише официално договор с клуба от Дортмунд след края на състезателната си кариера.

За новата роля на бившия капитан на Борусия Дортмунд се споменава още от раздялата му с клуба като футболист, а двете страни вече водят разговори по темата.

"Когато човек е свързан с толкова хора, колкото познавам аз там, бих бил глупак да не се завърна", каза Ройс малко преди да си тръгне от Дортмунд.

