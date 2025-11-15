БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Марков ще спори за титлата на двойки в Мансанийо

Българинът обаче бе елиминиран в четвъртфиналите на сингъл.

Виктор Марков се класира за финала на двойки и отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Мансанийо (Мексико) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Едоардо Линиере (Италия) победиха на полуфиналите представителите на домакините Хесус Мартинес и Алън Фернандо Рубио Фиерос с 6:3, 6:1. Срещата продължи точно един час игра.

На четвъртфиналите на сингъл Марков отстъпи пред поставения под №3 в схемата Себастиан Джима (Румъния) в оспорван сблъсък след 2:6, 6:3, 3:6 за два часа и 29 минути.

Той стигна до равенство в сетовете, след като се наложи във втората част с ключов пробив в осмия гейм. В решителния трети сет българският тенисист поведе с 3:2 след пробив, но загуби следващите четири гейма и отпадна от надпреварата на сингъл.

