Мартин Русков ще отсъства от терените до края на годината

Бранителят на “черно-белите” е със скъсана предна кръстна връзка на коляното.
Защитникът на Локомотив Пловдив Мартин Русков ще отсъства от терените до края на календарната година заради тежка контузия, съобщиха от клуба.
Бранителят на “черно-белите” е със скъсана предна кръстна връзка на коляното и ще трябва да се подложи на операция. Това ще го извади от игра в следващите поне седем месеца.
Русков получи травмата в последния шампионатен мач на своя тим срещу Черно море, загубен с 0:1. Той бе принудително заменен още в 15-ата минута от Лукас Риян.
Мартин Русков пристигна на "Лаута" през миналото лято и бързо се превърна в основен футболист в защитата на "железничарите". От началото на този сезон 24-годишният централен бранител е изиграл общо 32 мача за Локомотив, в които е реализирал и един гол.