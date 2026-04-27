КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Мартин Русков ще отсъства от терените до края на годината

Спорт
Бранителят на “черно-белите” е със скъсана предна кръстна връзка на коляното.

Арда Локомотив Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Защитникът на Локомотив Пловдив Мартин Русков ще отсъства от терените до края на календарната година заради тежка контузия, съобщиха от клуба.

Бранителят на “черно-белите” е със скъсана предна кръстна връзка на коляното и ще трябва да се подложи на операция. Това ще го извади от игра в следващите поне седем месеца.

Русков получи травмата в последния шампионатен мач на своя тим срещу Черно море, загубен с 0:1. Той бе принудително заменен още в 15-ата минута от Лукас Риян.

Мартин Русков пристигна на "Лаута" през миналото лято и бързо се превърна в основен футболист в защитата на "железничарите". От началото на този сезон 24-годишният централен бранител е изиграл общо 32 мача за Локомотив, в които е реализирал и един гол.

