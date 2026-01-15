Матияс Екстрьом изведе Форд до пълен подиум в 11-ия етап на Рали Дакар

Форд записа доминираща победа и пълен подиум в 11-ия етап на автомобилния клас в Рали Дакар, след като Матияс Екстрьом спечели пред Ромен Дюма и Карлос Сайнс-старши. Мечтите на Тойота за титла пък претърпяха може би фатален удар, след като Хенк Латеган получи механичен проблем.

Пилотите на Форд контролираха надпреварата на 346-километровата отсечка от Биша до Ал-Хенакия, като Екстрьом водеше на всички ключови контроли и записа трета етапна победа, включително в пролога. Той спечели с 1:22 минути пред Дюма и с 2:26 пред Сайнс.

Ключовият момент за деня обаче бе оттеглянето на Латеган от битката за титлата. Южноафриканецът потегли от старта като втори в генералното класиране зад Насер Ал-Атия с Дачия, но проблем на 140-ия километър го забави с час и 40 минути, преди отново да потегли. Така Латеган отпада от надпреварата за първото място, на което Ал-Атия води с 8:40 минути на Нани Рома. Себастиан Льоб от Дачия е трети с още десет минути пасив.

Жоао Ферейра и Сет Куинтеро отсрамиха Тойота с четвърто и пето място в 11-ия етап. Утрешният включва 409-километрова отсечка до Янбу.

Американецът Скайлър Хаус спечели етапа в мотоциклетния клас за Хонда, изпреварвайки съотборника си Адриан ван Беверен с 21 секунди и Едгар Канет от КТМ с 1:15 минути. Лусиано Бенявидес, също с КТМ, завърши на четвъртото място и продължава да води в генералното класиране с 23 секунди пред Рики Брабек от Хонда, който днес бе шести.