Матю Серадори спечели десетия етап ба Рали Дакар

Адриан ван Беверен бе най-бърз при мотоциклетистите.

Матю Серадори
Снимка: БГНЕС
Матю Серадори спечели десетия етап от Рали Дакар при автомобилистите. В генералното класиране продължава да води петкратният победител Насал Ал Aтия. Досегашният лидер при мотоциклетистите Даниел Сандерс се контузи при падане и се срина в подреждането.

420 км до Биша донесоха успеха на французина Матюс Серадори, който измина дистанцията за 4:48.27 часа. Пилотът на Century Racing беше с 6:12 минути по-бърз от лидера в състезанието Насар Ал Aтия. В битката за титлата катарският пилот на Dacia Sandriders натрупа още аванс в генералното класиране пред Хенк Латеген с Тойота Газо, който днес остана шести. Разликата между тях е 12 минути. Трети само на 50 секунди от Латеген е Нани Рома от Ford Racing.

При мотоциклетистите Даниел Сандър сред Red Bull KTM падна и е с контузия на рамото, което го остави 16-ти в етапа, а в основното подреждане отстъпи на четвърто място. Водач вече е американецът Рики Брабек от Monster Energy Honda. Победител в етапа стана съотборникът му Адриан ван Беверен.

