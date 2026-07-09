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Мъж е с тежки изгаряния при пожара край село Левуново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Снимка: БНТ
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Мъж е с тежки изгаряния по гърба и крайниците при пожара край село Левуново. Раните му са обработени и е транспортиран с медицински хеликоптер за лечение в София. Това съобщиха за БНТ от Спешна помощ в Сандански.

По първоначална информация мъжът е отглеждал животни в района на село Левуново и се е опитал да помогне в овладяването на огъня, което е довело до инцидента.

Към този момент пожарът е овладян. Екипи на пожарната и доброволци продължават да работят на място до потушаването му. Движението по АМ "Струма" се осъществява нормално, но с повишено внимание. Опасност за близките населени места няма.

#мъж с изгаряния #село Левуново #пожар

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