Мъж е застрелян в ямболското село Тенево, извършителят е задържан

Служители от Районно управление – Тунджа разследват тежко криминално престъпление, извършено тази сутрин в частен имот в село Тенево, област Ямбол.

Малко след 7:00 часа 56-годишен мъж подал сигнал на телефон 112, че е прострелял с ловната си пушка 55-годишен жител на селото. Пристигналият на място полицейски екип е установил, че простреляният мъж е починал на място.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Оръжието, с което е извършено престъплението, е иззето.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.