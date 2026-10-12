Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически стълб и ограда на къща в Бургас

66-годишен мъж от сливенското село Градец е загиналият шофьор при тежката катастрофа на улица „Александър Стамболийски“ в Бургас, за която съобщихме преди дни.

Инцидентът е станал на 9 октомври около 10.30 часа в бургаския кв. „Ветрен“. По информация на полицията мъжът е управлявал товарен автомобил, но внезапно е загубил контрол над превозното средство. Автомобилът се е врязал последователно в бетонен електрически стълб и железобетонната ограда на къща. Ударът е бил фатален за 66-годишния шофьор, който е загинал на място.

Снимки: БНТ, Елеана Цанова

При катастрофата са нанесени и сериозни материални щети по оградата на къщата, оценени на около 2000 евро. Причините, довели до загубата на контрол над автомобила, се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.