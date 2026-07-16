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Мъж от Шумен върна изгубена чанта с над 5500 паунда и лични документи

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мъж шумен върна изгубена чанта 5500 паунда лични документи
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Мъж от Шумен намери изгубена чанта с 5500 паунда и лични документи, които са предадени в полицията и върнати на собственика им, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Малко след полунощ на 15 юни 39-годишният Орхан Басри пътувал към Шумен. Когато навлязъл в село Кълново, фаровете му осветили на пътното платно черна мъжка чанта. Той спрял, вдигнал я от асфалта и я отворил. В нея намерил лични документи, дебитни карти, пачка и портфейл с пари, които били малко над 5500 британски лири. Огледал се, но наоколо нямало нито преминаващи хора, нито спрели автомобили.

Малко след това мъжът преминал с управлявания от него автомобил през селото на бавен ход, като се надявал да срещне собственика на изгубената чанта. След като не видял никого той е отишъл в полицейското управление в Шумен и е предал намереното от него на служител на реда с всички пари и документи.

По същото време 40-годишният Михаил Михалов от Шумен е пътувал от Бургас към дома си, прибирайки се от Англия. Чантата с документите и спестяванията му била затисната между седалката и вратата на управляваната от него кола. При кратка спирка по пътя за почивка, той е отворил вратата на автомобила си без да забележи, че чантата му е паднала. Парите били предназначени за предстоящата сватба на сина му, уточниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Вчера в Районното управление на полицията в областния град чантата с парите и документите в нея бе върната на собственика ѝ. Михаил е изказал благодарност за постъпката на Орхан Басри, който работи в Районното мюфтийство в Шумен. Той е казал, че за него моралът винаги е на първо място.

„Вярвам, че този човек е работил упорито и с честен труд е изкарал парите си. Радвам се от сърце, че го намерихте и всичко му е предадено. Така трябва да постъпва всеки един от нас и точно на това трябва да възпитаваме децата си. Нека доброто бъде заразно“, каза още Басри, цитиран от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

#добър пример #изгубена чанта #полицията в Шумен

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