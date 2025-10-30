Мъж падна от крепостта Царевец, откаран е в болница

Той е изтеглен от екипи на пожарната с помощта на въжета
Мъж падна от крепостта Царевец. Инцидентът е станал около 11 часа днес. По първоначална информация мъжът се е разхождал из крепостта, надвесил се над скала, но изгубил равновесие и паднал.
Според очевидци е бил в нетрезво състояние.
На място са пристигнали екипи на пожарната, които с помощта на въжета са го изтеглили.
Мъжът е откаран във великотърновската болница в тежко състояние и с опасност за живота. Има фрактура на крака и предстои да бъде оперирам.