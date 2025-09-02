Мъж стреля в блок в София пред съседи

Мъж стреля посред бял ден в междуетажна площадка на блок в столичния квартал "Левски Г". Стрелбата е била открита в присъствието на негови съседи в неделя, съобщиха от прокуратурата. Мъжът е с повдигнато обвинение.

Той извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – произвел два изстрела с газ-сигнален пистолет. Деянието се отличава с изключителен дързост - осъществено е на публично място, в присъствието на други граждани, в светлата част на денонощието, обясниха от държавното обвинение.

По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е задържан за 72 часа, а пистолетът е иззет като веществено доказателство.

Предстои Софийската районна прокуратура да поиска от Софийския районен съд да бъде наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо стрелеца.