Мъж загина, след като бе блъснат от влак край Варна

Мъж беше блъснат тази сутрин от бързия влак Варна – София в района на спирка “Тополи”. Той е пресичал неправомерно жп линията, починал е на място. Установено е, че мъжът е 32-годишен нидерландски гражданин. Преди два дни е обявен за издирване от негови близки, които се притеснявали за психичното му състояние.

От полицията заявиха, че по думите на очевидец машинистът на влака е подал звуков сигнал, когато е видял мъжа на релсите, но той не се е отдръпнал. Заради инцидента и работата на разследващите е нарушен графикът за движение на влаковете между Варна и спирка “Тополи”.