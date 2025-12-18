БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За машинно гласуване и правосъдна реформа се обявиха и във Варна и Русе

Държаха плакати с надписи "Правосъдието е в кома", "Да спрем разграбването на държавата", "Отпор срещу диктатурата"

За машинно гласуване и правосъдна реформа се обявиха и във Варна и Русе
Варненци, организирани от ПП-ДБ, излязоха на протестно шествие тази вечер.

Хората скандираха, че искат честни избори и задължително гласуване с машини, а не хартиени бюлетини.

Шествието мина по централните булеварди и спря до площад "Независимост" във Варна. Чуха се възгласи "Мутри вън!".

Протест "за намаляване на влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски върху институциите", с искания за въвеждане на изцяло машинно гласуване на изборите и реформи в правосъдието имаше тази вечер и в Русе.

Недоволните се събраха пред Съдебната палата в града. Инициативата беше обявена в социалните мрежи. Протестиращите настояха за смяна на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Те държаха плакати с надписи "Правосъдието е в кома", "Да спрем разграбването на държавата", "Отпор срещу диктатурата". Недоволните от управлението скандираха още "Мафията вън!" и "Мутри вън!".

"Искам Сарафов да изчезне незабавно от кабинета си, защото той е незаконен прокурор. Искам честни избори, да гласуваме всички с машини, както е редно. И стига с тази корупция и с тези кражби в тази държава. Искаме да сме равни с другите европейски народи", заяви протестиращ.

